С чувством стиля: Орбакайте предстала в Кремле в модном костюме с надписями и стразами

Кристина Орбакайте появилась в Кремле на Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Дочь Аллы Пугачевой выбрала для этого мероприятия строгий черный брючный костюм, который приобрел изюминку за счет украшений в виде брошей и надписей.

Специально для Teleprogramma.pro монохромный аутфит Кристины Орбакайте прокомментировала стилист Оксана Шлентова.

«На этом мероприятии Кристина Орбакайте предстала в строгом, сдержанном, лаконичном образе total black. Данный аутфит подходит для торжественных официальных мероприятий. Правильная длина жакета и брюки-трубы, расширяющиеся книзу пропорционально и визуально придают гармоничность силуэту.

Учитывая высокий рост, монохромность образа выбрана корректно. Аккуратная укладка волос от лица хорошо сочетается со строгостью и стилем выбранного костюма. Обувь также гармонично вписывается в образ.

Хочу отметить, что здесь правильно выбрана тактика отсутствия аксессуаров. Так как на самом жакете присутствуют элементы вышивки и наличие камней, это уже является отдельным самостоятельным элементом и заменяет аксессуары в зоне декольте.

Единственное, я бы рассмотрела и предложила вариант замены футболки на модный стильный топ на бретелях из легкой струящейся ткани, чтобы наряду со строгостью немного добавить образу женственности.

Также хочу отметить, что одежда, где присутствуют элементы вышивки, декора, камни, перья, стразы, пайетки, сейчас набирают особую популярность», — прокомментировала Оксана Шлентова специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, что подтверждено соответствующими сертификатами.

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