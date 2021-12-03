Валерия пришла на вечеринку Киркорова в летящей юбке из фатина и топе-банте самого модного цвета

Певица Валерия, как и Марина Юдашкина, оказалась в числе приглашенных звезд на день рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.

Артист устроил вечеринку в стиле фильма «Круэлла», где многие примерили двухцветные парики и также наряды под шкуры далматинцев.

Певица Валерия облачилась в пышную юбку из летящего фатина, а также топ-бантик ярко-желтого цвета, который Институт Pantone назвал самым главным в этом году (как и серый).

Знаменитость тоже поддержала тему диснеевского фильма и запечатлелась на празднике с далматинцами.

«Фото называется найди собак», — написала она в личном блоге.

К слову, щенка-далматинца Алле-Виктории подарили на шоу Первого канала «Модный приговор». Девочка просто визжала от счастья!

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