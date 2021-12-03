Опасное творчество: Элджея оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях

Исполнитель Элджей оказался в эпицентре скандала о пропаганде наркотиков. Артист эмигрировал вслед за коллегой Моргенштерном, которого тоже обвиняли в поощрении употребления наркотиков и продаже запрещенных веществ. Однако это не спасло Элджея от штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Элджея, или Алексея Узенюка (настоящее имя артиста) признали виновным по административной статье о пропаганде наркотических средств. Правоохранительные органы проверили музыкальное творчество Элджея и нашли там информацию о наркотиках.

Поэтому суд постановил, что артист обязан оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, что инициатором проверки выступила организация «Лига безопасного интернета» в лице Екатерины Мизулиной.

Также стало известно, что Элджей улетел на Кипр. Telegram-канал Baza сообщил о штрафе артиста, который поспешил покинуть Россию.

Похожая история случилась с шоуменом Моргенштерном. Летом этого года знаменитость оштрафовали на ту же сумму. И теперь исполнитель скрывается с женой за границей. Моргенштерну может грозить статья за продажу наркотических средств.

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