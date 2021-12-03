«Изумительная женщина»: Ольга Картункова показала свою маму, на которую очень похожа

Популярная актриса, прославившаяся благодаря своему участию в КВН, 43-летняя Ольга Картункова, не скрывает своих родственников.

Звезда шоу «Однажды в России» периодически показывает в микроблоге своих детей — сына и дочку — и их избранников.

Не так давно Ольга Картункова представила своей аудитории в Instagram и маму. Актриса поделилась ее снимком, на котором она запечатлена во время светского мероприятия.

Мама Ольги Картунковой облачена в блузку приятного сливочного оттенка с объемными белыми рукавами.

«Петровна моя, Будь счастлива! Никогда не болей! Живи долго», — написала Ольга Картункова под фото.

Подписчики Ольги Картунковой поразились тому, как молодо выглядит ее мама. Они сделали комплименты звезде и ее родительнице.

«Какая мама красивая! Вот это у вас гены», «Эта девушка ваша мама?», «Ну, какая красотка мама», «Вы очень похожи на вашу маму, двое из ларца», «Очень красивая мама. Вы очень похожи», «Какая изумительная у вас мама!», «Ольга, какая красавица у вас мама. Теперь понятно, в кого вы!» — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.