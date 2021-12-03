«Бабушка нашего прекрасного Вани»: жена Михаила Боярского выразила соболезнования семье Нины Ургант

Лариса Луппиан скорбит в связи с кончиной 92-летней актрисы Нины Ургант.

Третьего декабря умерла известная актриса, звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант.

Бабушка популярного телеведущего Ивана Урганта и мама актера Андрея Урганта скончалась у себя дома в Санкт-Петербурге.

В последнее время Нина Николаевна болела и не выходила из своей квартиры.

Семья Михаила Боярского была хорошо знакома с Ниной Ургант, поскольку та была их соседкой по даче. Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан выразила соболезнования сыну и внуку Нины Ургант — Андрею и Ивану.

«Нина — прекрасная артистка, бабушка нашего прекрасного Вани Урганта, — вздохнула в разговоре с «КП-Петербург» Лариса Луппиан. — Мы выражаем соболезнования семье Нины Николаевны — Андрею и Ивану. Сами мы с ней давно уже не виделись, она давно в театре не играла. И это понятно, возраст такой».

Напомним, ранее актер Иван Краско рассказал о своем последнем телефонном разговоре с Ниной Ургант, который состоялся летом этого года.

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