«Как-то уже надоело мне это»: друг покойной Нины Ургант рассказал о последнем разговоре с актрисой

Актер Иван Краско дружил с Ниной Ургант, но почти не виделся. Звезда фильма «Белорусский вокзал» несколько лет не выходила из дома.

Известный актер Иван Краско был соседом Нины Ургант по даче.

Он горестно вздохнул, узнав от журналистов, что Нины Николаевны больше нет.

«Ой-ей-ей, — отреагировал Иван Краско на новость о смерти актрисы. — Печальная новость для меня. Годы-годы! Мы с ней давно не виделись, не вспомню даже, когда в последний раз».

Зато Иван Краско вспомнил, что их последний разговор с Ниной Ургант по телефону состоялся минувшим летом. Он уверяет, что голос у нее был очень бодрый. Ни за что нельзя было подумать, что на том конце провода больной человек.

«Она мне говорила: «Держись, Ванька, держись». Я ей говорил: «И ты держись, девочка моя». Я ее всегда так называл своей девочкой. Мы очень дружили. И знаете, про здоровье она никогда ничего не говорила. Она не любила жаловаться», — добавил Иван Краско.

Тогда же Нина Николаевна сказала Ивану Краско, что никуда не выходит из своей квартиры. Даже на обычные прогулки.

«Во время последнего разговора она мне призналась: «Я уже не выхожу из дома, не рискую. Как-то уже надоело мне это, я всех отшиваю», — цитирует Ивана Краско «Комсомольская правда».

Напомним, Нина Ургант умерла третьего декабря. Актрисе было 92 года, в последнее время она болела.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.