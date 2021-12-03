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«Как-то уже надоело мне это»: друг покойной Нины Ургант рассказал о последнем разговоре с актрисой

Актер Иван Краско дружил с Ниной Ургант, но почти не виделся. Звезда фильма «Белорусский вокзал» несколько лет не выходила из дома.

«Как-то уже надоело мне это»: друг покойной Нины Ургант рассказал о последнем разговоре с актрисой
Иван Краско. Фото: Global Look Press

Известный актер Иван Краско был соседом Нины Ургант по даче.

Он горестно вздохнул, узнав от журналистов, что Нины Николаевны больше нет.

«Ой-ей-ей, — отреагировал Иван Краско на новость о смерти актрисы. — Печальная новость для меня. Годы-годы! Мы с ней давно не виделись, не вспомню даже, когда в последний раз».

Зато Иван Краско вспомнил, что их последний разговор с Ниной Ургант по телефону состоялся минувшим летом. Он уверяет, что голос у нее был очень бодрый. Ни за что нельзя было подумать, что на том конце провода больной человек.

Нина Ургант
Нина Ургант. Фото: Global Look Press

«Она мне говорила: «Держись, Ванька, держись». Я ей говорил: «И ты держись, девочка моя». Я ее всегда так называл своей девочкой. Мы очень дружили. И знаете, про здоровье она никогда ничего не говорила. Она не любила жаловаться», — добавил Иван Краско.

Тогда же Нина Николаевна сказала Ивану Краско, что никуда не выходит из своей квартиры. Даже на обычные прогулки.

«Во время последнего разговора она мне призналась: «Я уже не выхожу из дома, не рискую. Как-то уже надоело мне это, я всех отшиваю», — цитирует Ивана Краско «Комсомольская правда».

Напомним, Нина Ургант умерла третьего декабря. Актрисе было 92 года, в последнее время она болела.

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