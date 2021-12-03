«Большая честь»: сын Михаила Боярского возглавил «Единую Россию» в Санкт-Петербурге

Сын народного артиста Михаила Боярского Сергей Боярский возглавил «Единую Россию» в Северной столице. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По словам Сергея Боярского, пока президиум Генсовета назначил его исполняющим обязанности секретаря. «И если коллеги-партийцы в Санкт-Петербурге окажут доверие, то окончательное утверждение произойдет на ближайшей региональной конференции партии, — конкретизировал политик.

«Друзья, спешу поделиться с вами важным для себя событием. Партийное руководство поручило мне исполнять обязанности секретаря регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге. Для меня это большая честь, ответственность и вызов, который я принимаю с благодарностью.

Мои предшественники создали основу партийной организации в городе, на протяжении многих лет закладывали фундамент. В планах сохранить все самое лучшее, что было создано на протяжении 20 лет существования «Единой России», и обеспечить преемственность», — написал Сергей Боярский в личном блоге.

Как сообщил наследник Михаила Боярского, члены его партии стремятся стать еще более современными и полезными.

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