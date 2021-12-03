«Моя Дюймовочка»: Навка похвасталась красавицей-дочкой от Жулина, представ с ней в бикини на побережье Персидского залива

Татьяна Навка улетела в Дубай в отпуск.

Татьяна Навка выбрала для своего отпуска Арабские Эмираты. В Дубай олимпийская чемпионка улетела вместе со старшей дочкой Сашей Жулиной. Она появилась на свет 21 год назад в первом браке звезды с Александром Жулиным.

«Моя Дюймовочка», — написала про свою наследницу Татьяна Навка, опубликовав кадры из отпуска с ней.

Родственницы запечатлелись в купальниках, блистая роскошными подтянутыми фигурами. Вряд ли окружающие их люди догадывались, что это мама и дочь. Ведь Татьяна Навка сохранила свои формы такими, какими их увидел мир на заре славы спортсменки.

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