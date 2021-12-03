Два этажа, три спальни, бассейн: как выглядит шикарный особняк экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой на Кипре

Минувшим летом бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Агибалова и ее муж Юрий стали владельцами элитной недвижимости на Кипре.

Пара приобрела здесь особняк в ипотеку. Несколько месяцев Ирина Александровна вместе с супругом обустраивали дом и участок около него.

И вот теперь в микроблоге Ирина Агибалова поделилась видео, на котором показала первый этаж особняка, предупредив, что готовит полный видеообзор.

В доме просторная гостиная и кухня, три спальни, нет отопления — на Кипре почти всегда тепло, а во дворе есть бассейн.

«Готовлю видеообзор дома уже два дня. Никак не получается сделать его небольшим. Может, тогда снять большой ролик?» — спросила мнение своей аудитории Ирина Агибалова.

Поклонники ответили утвердительно и пришли в восхищение от того, что уже увидели.

«Господи, как красиво!», «У вас шикарный дом. Все идеально», «Очень красиво. Вы супер. Счастья вам», «Какое счастье жить, когда всегда лето», «Как красиво! У вас прекрасный вкус», — высказались в Сети.

Кстати, на Кипре уже почти три года живет дочь Ирины Агибаловой Маргарита. И на днях там купила дом свекровь Риты.

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