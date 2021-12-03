«Какая утрата»: Зара опечалена смертью Нины Ургант

Исполнительница Зара отреагировала на известие о смерти актрисы Нины Ургант. Певица тяжело переживает утрату и скорбит по матери Володи из фильма «Вступление».

Напомним, в пятницу, третьего декабря, стало известно о смерти Нины Ургант. Матери актера Андрея Урганта и бабушке телеведущего Ивана Урганта было 92 года. Певица Зара высказалась почти сразу после печального известия. Исполнительница соболезнует близким актрисы.

«Какая утрата», – написала Зара в Stories личного микроблога, прикрепив фото Ургант.

Отметим, что Нина Ургант прославилась благодаря роли медсестры Раи в кинокартине «Белорусский вокзал». Также зрители помнят актрису по съемкам в фильме «Люди, как реки». Там Нина Николаевна исполнила роль почтальона Прасковьи Ивановны.

Ранее сама Нина Ургант говорила о своей болезни. Летом 2014 года артистка призналась, что страдает болезнью Паркинсона. Актриса была трижды замужем: за актерами Львом Милиндером и Геннадием Воропаевым и за артистом балета Кириллом Ласкари.

Сообщается, что артистка умерла у себя дома.

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