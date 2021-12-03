Дружба звезд: Проскурякова в черном облачении встретилась с Пугачевой в молодежном наряде

Алла Пугачева редко умеет сухо сотрудничать с кем-то, выстраивая отношения исключительно в русле совместного творчества.

Большинство ее друзей когда-то трудились с ней, а потом постепенно перешли в круг ее доверия и стали вхожи в дом Примадонны и ее личную жизнь. Так, Алла Борисовна начинала работать с танцевальным трио «Экспрессия» в 80-е годы. А потом у нее появился друг Борис Моисеев.

В 1980-м она также взяла себе в коллектив «Рецитал» клавишника Игоря Николаева, потом прославила его песни «Паромщик» и «Расскажите, птицы», впрочем, как и самого автора. Позже Игорь Николаев начал свой сольный путь и перешел в ранг друзей Аллы Борисовны.

Семьи Пугачевой и Николаева дружат до сих пор. И когда внук Примадонны Никита Пресняков впервые исполнил главную роль в спектакле «Безымянная звезда» Московского губернского театра, одной из первых поспешила поддержать народную артистку и ее наследника Юлия Проскурякова.

В театре жена Игоря Николаева запечатлелась с Аллой Пугачевой за кулисами, примерив черный наряд. Супруга Максима Галкина при этом выбрала контрастное облачение, представ на публике в белом свитшоте и разбеленно-голубых джинсах.

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