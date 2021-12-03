Жульен с грибами в тесте филло: видеорецепт
Видео
Модные шубки звезд: подборка дизайнера
Видео

«Чтобы у братьев была одна фамилия»: муж Алены Рапунцель хочет усыновить ее ребенка от Ильи Яббарова

Экс-участник «Дома-2» Илья Семин публично заявил о своих намерениях.

«Чтобы у братьев была одна фамилия»: муж Алены Рапунцель хочет усыновить ее ребенка от Ильи Яббарова
Илья Семин и Алена Рапунцель с сыном Богданом. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Бывшие участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Семин ждут первого общего ребенка.

Супруг Алены сумел отлично поладить с сыном своей избранницы, двухлетним Богданом, которого та родила от отношений с Ильей Яббаровым.

Родной отец от мальчика фактически отказался, Богдан носит фамилию мамы, папа не записан в его свидетельстве о рождении и уже довольно долгое время не общался с сыном.

Зато роль отца хорошо удается Илье Семину. Он с удовольствием занимается с Богданом, и малыш тянется к нему.

Как оказалось, Илья Семин готов не только играться с сыном Алены Рапунцель. В его планах сделать и более ответственный шаг — усыновить мальчика.

«Илья, а ты Богдана на себя записать не думал? Ну а что? Бодя тебя любит. Ты хороший отец», 0Ч спросили у Ильи Семина подписчики.

Тот ответил, что готов принять такое решение.

«Конечно, я думал. Я хочу, чтобы у братьев была одна фамилия», — написал Илья Семин.

Илья Семин хочет дать Богдану свою фамилию
Илья Семин хочет дать Богдану свою фамилию. Фото: instagram.com/semin69/

Напомним, ранее Илья Семин заявил, что никому не даст в обиду свою тещу Татьяну Григорьевскую.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиАлена Рапунцельвнебрачный сынИлья СеминИлья Яббаровусыновление