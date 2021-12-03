«Я никогда ничего подобного не говорила»: Маша Распутина высказалась о Жанне Фриске

По словам певицы, это просто ужас, что происходит на отечественном экране.

Певица Маша Распутина заявила, что не называла Жанну Фриске непристойными словами после смерти звездной исполнительницы, с которой, как она заверила, они не пересекались.

Как отметила Распутина, это просто наглая ложь, что сегодня про нее говорят в ток-шоу на телевидении. По словам певицы, телеведущий Андрей Малахов хочет любыми способами втоптать в грязь ее имя, создавая свои циничные программы. Как она думает, у этого человека нет ничего святого.

«Мне стали звонить и писать поклонники: «Маша, мы не верим, что вы могли такое сказать про Жанну!». Я сначала не поняла, о чем идет речь. А потом, когда они мне все подробно рассказали, я обалдела! Это наглая ложь, причем в извращенной форме. Я никогда ничего подобного не говорила!» Маша Распутина

Ранее жена бизнесмена Виктора Захарова Елена в студии у Андрея Малахова заявила, что после смерти Жанны Фриске Маша Распутина произнесла кощунственную фразу: «Одной шлюхой стало меньше». Отец певицы Владимир Фриске, который был в студии, не смог сдержать слез, когда подобное услышал, сообщает «Собеседник».

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