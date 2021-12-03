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Хрупкая и стильная: 46-летняя Навка блеснула фигурой в леопардовом бикини без пуш-ап

Звезда поделилась пляжной фотографией из Арабских Эмиратов.

Хрупкая и стильная: 46-летняя Навка блеснула фигурой в леопардовом бикини без пуш-ап
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Татьяна Навка порадовала своих поклонников свежим пляжным снимком, сделанным в Арабских Эмиратах. Фигуристка запечатлелась в Дубае в леопардовом бикини с лифом без пуш-ап.

Звезда российского льда защитила лицо от ультрафиолета трендовым плетеным козырьком и крупными очками «телевизорами» с темными стеклами.

На фото Татьяна Навка выглядела хрупкой и стильной, вызвав восторг у многочисленных подписчиков. Многие просто порадовались за то, что их любимица выбралась в отпуск после плодотворных выступлений.

Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«В Эмиратах витамин Д особенный! Удачи вам!», «Умница. Следить за своей внешностью — это прекрасно», «Вы очаровательны!», «Спасибо за солнышко», — написали люди в комментариях.

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