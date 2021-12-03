«У нас важный день»: Оксана Самойлова отмечает день рождения мамы

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — поздравила маму с днем рождения, устроив ей сюрприз. Фотографией довольной родительницы знаменитость поделилась в Stories личного микроблога.

Оксана заказала огромный букет и музыканта, который сыграл для ее мамы на саксофоне.

«Сегодня у нас важный день. Сегодня день рождения у моей любимой мамы. Я не знаю, законны ли такие идеальные отношения между родителями и детьми, но они у нас именно такие — безусловная любовь, космическая связь и просто нереальное взаимопонимание»,— призналась Самойлова.

«Мамочка, будь счастлива каждый день настолько сильно, чтобы ощущать каждой клеточкой, как улыбается твое сердце. Будь здорова, нам с тобой еще столько раз нужно покататься на коньках, сноубордах, велосипедах, пройти кучу квестов и выиграть много-много спортивных состязаний», — добавила Оксана.

Напомним, ранее Оксана Самойлова похвасталась украшениями к Новому году. Знаменитость использовала белоснежные и красные декорации для оформления дома к зимним праздникам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.