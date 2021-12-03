«Немаловажно, когда актерская труппа тебя принимает»: Безруков – о назначении Хабенского в МХТ

Как отметил актер, он знает коллегу как порядочного и очень ответственного человека.

Актер Сергей Безруков заявил, что давно знаком с коллегой Константином Хабенским. Они много снимались вместе в различных картинах и дружат семьями.

«Я знаю его как порядочного, очень ответственного человека. Он давно работает в МХТ как актер, и я знаю об отношении к нему труппы. Это немаловажно, когда тебя актерская труппа принимает». Сергей Безруков

По словам Безрукова, в свое время его Московский Губернский театр пережил две реорганизации. Ему было непросто создать мощный коллектив, который сегодня работает словно часы. Как отметил Безруков, он дает проявить себя молодежи, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что не так давно Константин Хабенский был назначен на должность худрука в МХТ имени Чехова. На этой должности он сменил Сергея Женовача.

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