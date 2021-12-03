«Тещу мою не трогайте»: муж Алены Рапунцель публично заступился за ее маму Татьяну Владимировну

Экс-участник «Дома-2» Илья Семин попытался обелить родственницу, которая на проекте всегда придиралась к избранникам своей дочери.

Молодой муж Алены Рапунцель, от которого она ждет ребенка, Илья Семин заступился за тещу Татьяну Владимировну.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» устроил интерактив с подписчиками, во время которого ему задали не очень приятный вопрос по поводу тещи.

Татьяна Владимировна живет с семьей дочери Алены и помогает воспитывать той двухлетнего сына Богдана.

«Татьяна Владимировна с вами всегда теперь будет жить?» — поинтересовались в Сети. «Тещу мою не трогайте. Она помогает как никто другой. И жизни ни разу не учила», — заступился за Татьяну Владимировну Илья Семин.

А между тем, вопрос это был задан неспроста. После участия в проекте за мамой сестер Рапунцель Татьяной Владимировной Григорьевской закрепился имидж женщины, которая всегда придирается к избранникам дочери.

Ни один ухажер, появлявшийся на проекте рядом с Аленой Рапунцель, не устраивал ее маму. Но как видно, Илью Семина Татьяна Владимировна приняла.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.