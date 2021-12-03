«Тещу мою не трогайте»: муж Алены Рапунцель публично заступился за ее маму Татьяну Владимировну

Молодой муж Алены Рапунцель, от которого она ждет ребенка, Илья Семин заступился за тещу Татьяну Владимировну.
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» устроил интерактив с подписчиками, во время которого ему задали не очень приятный вопрос по поводу тещи.
Татьяна Владимировна живет с семьей дочери Алены и помогает воспитывать той двухлетнего сына Богдана.
«Татьяна Владимировна с вами всегда теперь будет жить?» — поинтересовались в Сети.
«Тещу мою не трогайте. Она помогает как никто другой. И жизни ни разу не учила», — заступился за Татьяну Владимировну Илья Семин.
А между тем, вопрос это был задан неспроста. После участия в проекте за мамой сестер Рапунцель Татьяной Владимировной Григорьевской закрепился имидж женщины, которая всегда придирается к избранникам дочери.
Ни один ухажер, появлявшийся на проекте рядом с Аленой Рапунцель, не устраивал ее маму. Но как видно, Илью Семина Татьяна Владимировна приняла.
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