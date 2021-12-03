Цвет не идет никому: какой оттенок бежевого моментально удешевляет любой образ, назвала Хромченко

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о тренде на оттенки бежевого. Сейчас кэмел, песочный цвет и тон карамели пользуются популярностью.

Они в большинстве своем хорошо смотрятся на любом типе внешности, освежают образы, легко комбинируются с другими тонами, идут дамам всех возрастов и практически никогда не выходят из моды, то есть в них можно смело инвестировать свои средства.

Однако, как оказалось, есть среди оттенков бежевого исключение — цвет старой соломы. С ним очень сложно найти удачные сочетания, поскольку тон внешне удешевляет образ и даже самый удачный лук он способен подать в худшем свете. Об этом рассказала Эвелина Хромченко, которая посоветовала быть осторожными при покупке одежды в данном цвете.

На подиуме «Модного приговора» «народные стилисты» как раз составили такой неудачный аутфит, который раскритиковала ведущая.

«Эта тема колористическая, позапрошлогодней сухой соломы, меня очень смущает. В ситуации с нашей героиней — особенно. Именно этот оттенок бежевого тяжело преподносить. С ним тяжело шикануть, добиться того эффекта, которого ждет от «Модного приговора» зритель», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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