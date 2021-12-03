«Выталкивал маму из квартиры»: дочь Белохвостиковой рассказала о неадекватном поведении мужа

Как отметила Наталия Наумова, она написала заявление в полицию на актера Александра Фарбера.

Дочь актрисы Наталии Белохвостиковой Наталия Наумова заявила, что написала заявление на своего мужа актера Александра Фарбера. Она хочет как можно скорее развестись с супругом, который ведет себя неадекватно.

«В один прекрасный день Алекс явился к моим родителям и начал скандалить, ругаться матом, выталкивать маму из ее же квартиры. В это время вышел мой брат Кирилл и попросил его прекратить. Алекс, владеющий боевыми искусствами, напал на него и начал избивать». Наталия Наумова

По словам Наумовой, ее знаменитая мама была в ужасе от происходящего. Она с трудом остановила потасовку. При этом сын Наумовой и Фарбера очень сильно испугался, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Александр Фарбер отмечал, что жена не дает ему видеться с ребенком. Она скрывает его в доме своей матери Наталии Белохвостиковой.

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