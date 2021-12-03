«Слезы на глаза наворачиваются»: вдова Михаила Круга растрогала поклонников песней, которую посвятила памяти мужа

Ирина Круг представила новую композицию, рассказав в ней историю любви с Михаилом Кругом.

Вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга Ирина Круг анонсировала в микроблоге выход своей новой песни под названием «Фамилия».

«Я ношу твою фамилию, Как подарок самый дорогой. Я ношу твою фамилию, Словно часть тебя всегда со мной», — поет Ирина Круг.

В видеоряде на песню Ирина Круг показала архивные кадры фото и видеосъемки с Михаилом Кругом, которые были сделаны в начале их романа.

Поклонники звездной пары пришли в восторг, увидев фрагменты клипа и услышав песню. Они признаются, что растроганы новой композицией.

«Слезы на глаза наворачиваются. Возможно, Ирина поняла, что больше, чем Михаил, никто так не любил», «Посмотрела, послушала… Слезы и улыбалась», «Такой нежный и теплый клип (история любви). Ирина, вы самая лучшая. Обожаю ваше творчество», «Здоровья, счастья и еще больше новых, нежных песен. Вы молодец», — высказались в Сети.

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