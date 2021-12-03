Жилье выполнено в индустриальном стиле: как выглядит легендарная квартира Пугачевой на Тверской

В этом доме сейчас много времени проводит старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

Квартира певицы Аллы Пугачевой на Тверской в Москве поражает изяществом и роскошью. Жилье, надо признаться, поистине легендарное. Тут в семидесятых годах прошлого века рождались знаменитые хиты Примадонны. Сюда приходили легендарные личности.

Отметим, что сегодня жилье выполнено в индустриальном стиле. В кухне сделали металлические стены, добавив мебель в серых тонах. Ванная выполнена в серой гамме с морской тематикой. На стене красуются осьминоги из камня.

Особое внимание Кристина Орбакайте уделила кабинету, в котором она работает. Именно здесь она редко, но все же дает интервью журналистам. Кроме того, организует съемки, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева в квартире на Тверской практически не появляется. С мужем юмористом Максимом Галкиным она предпочитает загородную жизнь в замке в деревне Грязь.

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