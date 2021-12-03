Джинсы болтаются, ключицы торчат: сильно похудевшая Пугачева со стрижкой каре появилась в театре

Алла Пугачева пришла посмотреть на своего внука, который играл главную роль в спектакле.

Алла Пугачева наведалась в Московский губернский театр на спектакль «Безымянная звезда». Выбор Примадонны был неслучаен, в постановке главную роль играл ее внук Никита Пресняков в паре с Анной Снаткиной.

«Это спектакль-мюзикл, яркий, музыкальный с драматическими нотками! Прекрасное послевкусие, позитивные эмоции, вера в свою мечту, много музыки, песен и танцев! Рекомендую», — написала о нем жена композитора Игоря Николаева актриса Юлия Проскурякова в личном блоге.

Алла Борисовна появилась в театре в динамичном образе в светлых тонах, примерив свободный вязаный свитшот и джинсы. Было заметно, что Примадонна вновь похудела: брюки из денима буквально болтались на ней, а ключицы заметно выпирали из горловины кофты.

Тем не менее, народная артистка выглядела хорошо, сияя лучезарной улыбкой.

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