«Не случилось бы Аршавина в моей жизни»: Барановская вспомнила годы своей учебы

По словам телеведущей, учиться ей было скучно и неинтересно.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире проекта «Быть человеком» упомянула свои отношения с футболистом Андреем Аршавиным.

Как отметила Барановская, она пришла поступать в университет аэрокосмического приборостроения. Хотя уже тогда понимала, что это не ее путь.

«Я не жалею об этом. Все равно пришла туда, куда хотела, но был другой путь. Наверно, если бы я пошла туда, куда хотела изначально, то не случилось бы Андрея Аршавина в моей жизни, детей». Юлия Барановская

При этом звезда заметила, что ей было не очень интересно учиться. По ее словам, если бы она училась с диким удовольствием, то никогда не посмотрела на Аршавина.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались уже почти десять лет назад. У них есть трое общих детей.

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