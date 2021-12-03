«Конечно, приходилось лгать»: Тимати признался, что с девушками старается быть честен

За плечами Тимати много громких романов, двое детей и проект «Холостяк». Тем не менее, рэпер по-прежнему не нашел свою любовь. В последнее время ходят слухи, что он встречается с украинской моделью Сашей Дони. Однако есть предположение, что это просто пиар-ход.

Тимур признался, что в отношениях с девушками старается говорить правду.

«Конечно, приходилось лгать. Но я стараюсь как можно реже врать. По крайней мере, в отношениях. Все равно ни к чему хорошему это не приводит», — заявил Тимати в эфире шоу «Я тебе не верю» на телеканале ТНТ.

Напомним, предыдущая возлюбленная музыканта Анастасия Решетова после расставания с ним заявила, что в их отношениях было много лжи и предательств.

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