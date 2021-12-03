«Нравится ли мне фигурное катание?»: хоккеист «Ак Барса» высказался о романе с Алиной Загитовой

Олимпийской чемпионке уже давно приписывают отношения с Дмитрием Воронковым.

О личной жизни олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова предпочитает не говорить. Тем самым спортсменка порождает невероятное количество слухов. Один из них — у нее роман с нападающим казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым.

В эти дни хоккеист находится в Дубае. По стечению обстоятельств там же отметилась и Алина. Она примет участие в шоу Татьяны Навки, которое запланировано на 4 и 5 декабря. Отвечая на вопросы журналиста Sports.ru, Воронков был сдержан.

«Общались чуть-чуть. Можно дальше? Нравится ли мне фигурное катание? Нравится», — сказал спортсмен.

Напомним, что Алина — постоянная болельщица казанского клуба.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.