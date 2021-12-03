«Бабла заработать»: Владимир Киселев объяснил, почему воссоединилась группа «Земляне»

Как отметил художественный руководитель коллектива, время просто сейчас так сошлось.

Художественный руководитель группы «Земляне» медиамагнат Владимир Киселев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему не так давно воссоединилась музыкальная команда.

«Во-первых, бабла заработать. Очень много сейчас тратить на лекарства надо. Шутка. Время сошлось. Мы с Игорем лет пять об этом говорили». Владимир Киселев

Как отметил музыкант Игорь Романов, у них появилось стремление найти гармонию музыки и текстов, а также сделать сценическое оформление.

Напомним, что в 2022 году группа «Земляне» отправится в концертный тур по стране. До этого выступит на «Золотом граммофоне» и презентует новую пластинку.

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