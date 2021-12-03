Полнит еще сильнее: какой принт Хромченко назвала опасным для пышных модниц

Телеведущая привела пример неудачной расцветки для корпулентной дамы, который полнит еще сильнее.

Несмотря на то, что клетка во всех ее проявлениях давно стала классическим принтом в моде, есть отдельные ее варианты, которые противопоказаны корпулентным модницам. Один из таких показала Эвелина Хромченко, когда увидела, во что переодели героиню нового выпуска программы «Модный приговор».

Татьяна – девушка пышная. И из-за этого отказывала себе в платьях, предпочитая безразмерные спортивные костюмы. В стремлении придать ей женственности, стилисты переодели участницу в пальто с крупной клеткой.

И визуально Татьяна оказалась еще шире. На эту ошибку Хромченко и указала.

«Клетка сама как таковая, а особенно на верхней вещи крупногабаритной женщине, — тем более если вещь имеет достаточно объемный силуэт, — она опасна, что уж греха таить», — констатировала Хромченко.

Поэтому уже в следующем образе фэшн-мастера исправили свою ошибку, предложив более уместный вариант с клеткой адекватного силуэту героини размера. Почувствуйте, что называется, разницу.

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