Не в пример Петросяну: Брухунова попала в «черный список» налоговой

Налог на недвижимость, землю и транспорт необходимо было оплатить до 1 декабря. Не все успели вовремя сдать отчетность, звезды в том числе. Так, стало известно, что самый крупный долг у Филипп Киркорова – более миллиона рублей. Чуть поменьше у певицы МакSим, блогера Давы, Аниты Цой и других селебрити.

В число неплательщиков вошла и молодая жена Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова.

«Ее налог за квартиру составил в 2020 году 102 тысячи: исходя из ставок на жилье в столице, такие апартаменты могут стоить около 50 млн рублей. При этом в списке появился еще один объект — эта квартира скромнее: за нее в ФНС ждут платеж на 17 тысяч. Еще 1700 — пени, которые накопились с 2019 года», — пишет «Комсомольская правда».

Общий долг Татьяны Брухуновой – 120 834 рубля.

К слову, по данным издания, у самого Петросяна с оплатой налогов все нормально. Он платит по счетам в срок.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.