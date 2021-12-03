«Подруга нырнула в мою кровать»: Суханкина вспомнила, как четвертый муж ей изменял

По словам певицы, все однажды в их союзе рухнуло как карточный домик.

Певица Маргарита Суханкина в студии «Судьбы человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем неудачном четвертом браке с бизнесменом, полковником в отставке.

«Четвертым моим мужем был полковник. Причем я думала, что после третьего развода уже никаких свадеб у меня в жизни больше не будет — ошибалась. Мне однажды позвонил мужчина и назначил свидание. Я сначала была против. На первом свидании он мне совершенно не понравился. Но постепенно я к нему привыкла. Он в итоге сделал предложение». Маргарита Суханкина

Как отметила звезда, вскоре она поняла, что это все карточный домик. «Он не пропускал ни одну юбку. Выяснилось, что моя подруга нырнула в мою кровать. Я в это время была на гастролях. Я узнала все это и сказала: «Ребята, совет вам да любовь», — заявила Маргарита Суханкина.

Напомним, что Маргарита Суханкина прославилась по выступлениям в группе «Мираж». Своих детей у нее нет. В 2013 году она взяла мальчику и девочку из детдома.

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