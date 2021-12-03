Кругленькая сумма: налоговая внесла внука Пугачевой в список должников

Старший внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков в этом году отметил свое 30-летие. Звездный наследник раскручивает свою музыкальную группу, а также иногда появляется в различных шоу. Например, этой осенью он блистал на льду «Ледникового периода». А вот налоги оплатить не успел.

«Комсомольская правда» пишет, что «пару лет назад Алла Борисовна подарила Никите роскошную квартиру с музыкальной студией в самом центе Москвы, помогла сделать ремонт. Но у музыканта в голове нет места цифрам: налог за жилье на 190 тысяч пока не оплачен. Обязательные платежи за машину (45 тысяч), еще одну квартиру (27 тысяч) и землю (737 рублей) Пресняковым-супермладшим также не внесены». Общий долг Никиты — 236 008 рублей.

Напомним, что рекордсменом-должником среди звезд стал Филипп Киркоров. Он должен государству более миллиона. Крупные суммы также «висят» на Даве, певице МакSим и других звездах.

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