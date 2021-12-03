«Он делил со мной даже продукты»: Маргарита Суханкина рассказала о третьем неудачном браке

По словам певицы, вместе с концертмейстером они были всего три года.

Певица Маргарита Суханкина в студии «Судьбы человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с третьим мужем. Он был по профессии концертмейстером.

«С третьим мужем все было сначала красиво. Кофе в постель и все такое. Он был меня старше. Потихоньку подполз ко мне. И начались отношения. Мы расписались, но после этого кофе в постель сразу прекратилось. Он сказал, что завоевал меня». Маргарита Суханкина

По словам Суханкиной, со временем муж признался, что женился на ней назло другой женщины, которую любил. «Муж сказал, что буду жить теперь по его правилам. Я не согласилась. А потом еще дележ имущества начался. Он делил даже продукты. Вместе мы были всего три года», — заявила Маргарита Суханкина.

Напомним, что Маргарита Суханкина прославилась по выступлениям в группе «Мираж». Своих детей у нее нет. В 2013 году она взяла мальчику и девочку из детдома.

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