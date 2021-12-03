«Очень стройнит»: фэшн-историк Васильев посоветовал пышным модницам присмотреться к тренду на асимметрию

На программе «Модный приговор» героиня – обладательницы корпулентной фигуры – показала, как можно выглядеть стильно.

На шоу «Модный приговор» муж обвинил жену в отсутствии женственности. Но Татьяна и не думает о платьях, ведь, как метко сказал про нее ведущий проекта Александр Васильев, платье – это оружие, а она – девушка мирная.

Тем не менее, в результате преображения Татьяна предстала на главном подиуме страны в олимпийке и юбке. Комплект представлял собой модную комбинацию из двух разных тканей и оттенков, а свитер застегивался на асимметричную молнию.

Этот выигрышный для пышной фигуры с ярким трендом в виде асимметрии наряд историк моды оценил.

«Асимметрия — тренд не новый, но особенно ярко мы его видим в последние годы. Костюм нашей героини составлен из двух совершенно противоположных типов материи», — оценил преображение историк моды. И констатировал: «В этом случае он очень стройнит нашу героиню, возьмите на вооружение, дамы корпулентных форм», — посоветовал эксперт.

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