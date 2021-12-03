Выглядит соблазнительно: гимнастка Севастьянова в вечернем платье-бюстье эффектно стиснула пышный бюст

Нарядная красотка посетила одно из столичный заведений с завораживающим видом на город.

26-летняя олимпийская чемпионка-гимнастка Каролина Севастьянова вернулась в Москву с Мальдив. Красотка долгое время отдыхала на райском острове и по прилете в столицу пожаловалась, что у нее пропала энергия.

Чтобы взбодриться, красотка нарядилась и вышла в свет. Каролина посетила одно из заведений с завораживающим видом на город. От самой Севастьяновой едва ли можно отвести взгляд, до того эффектно выглядела гимнастка.

Каролина выбрала черное вечернее платье-бюстье, декольте которого соблазнительно стиснуло ее пышный бюст. Севастьянова красиво позировала, закинув волосы набок, и поделилась снимком у себя в микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!