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Выглядит соблазнительно: гимнастка Севастьянова в вечернем платье-бюстье эффектно стиснула пышный бюст

Нарядная красотка посетила одно из столичный заведений с завораживающим видом на город.

Выглядит соблазнительно: гимнастка Севастьянова в вечернем платье-бюстье эффектно стиснула пышный бюст
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

26-летняя олимпийская чемпионка-гимнастка Каролина Севастьянова вернулась в Москву с Мальдив. Красотка долгое время отдыхала на райском острове и по прилете в столицу пожаловалась, что у нее пропала энергия.

Чтобы взбодриться, красотка нарядилась и вышла в свет. Каролина посетила одно из заведений с завораживающим видом на город. От самой Севастьяновой едва ли можно отвести взгляд, до того эффектно выглядела гимнастка.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Каролина выбрала черное вечернее платье-бюстье, декольте которого соблазнительно стиснуло ее пышный бюст. Севастьянова красиво позировала, закинув волосы набок, и поделилась снимком у себя в микроблоге.

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