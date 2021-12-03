«Надо спросить зрителей»: Нетиевский ответил Мясникову о «несмешных» шутках «Уральских пельменей»

По словам бывшего директора шоу, можно провести какой-нибудь опрос на этот счет, чтобы найти правильный ответ.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro ответил шоумену юмористической команды Вячеславу Мясникову о шутках.

«Это личное мнение Вячеслава. Каждый по-своему воспринимает. Я считаю, что здесь надо спросить лично зрителей. Это должны оценивать непрофессионалы». Сергей Нетиевский

По словам Нетиевского, можно сделать какой-нибудь опрос. «И пускай зрители скажут смешные или нет шутки у «Уральских пельменей». Старт карьеры Вячеслава Мясникова начался именно с этой команды», — заметил Нетиевский.

Ранее Вячеслав Мясников заявил, что шутки «Уральских пельменей» стали несмешными. По его мнению, невозможно на протяжении десятилетий одинаково смешно шутить в номерах.

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