«Надо спросить зрителей»: Нетиевский ответил Мясникову о «несмешных» шутках «Уральских пельменей»

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro ответил шоумену юмористической команды Вячеславу Мясникову о шутках.
«Это личное мнение Вячеслава. Каждый по-своему воспринимает. Я считаю, что здесь надо спросить лично зрителей. Это должны оценивать непрофессионалы».
По словам Нетиевского, можно сделать какой-нибудь опрос. «И пускай зрители скажут смешные или нет шутки у «Уральских пельменей». Старт карьеры Вячеслава Мясникова начался именно с этой команды», — заметил Нетиевский.
Ранее Вячеслав Мясников заявил, что шутки «Уральских пельменей» стали несмешными. По его мнению, невозможно на протяжении десятилетий одинаково смешно шутить в номерах.
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