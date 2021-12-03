«Никогда не думаю о возрасте»: жена Малинина рассказала, какие секреты позволяют ей выглядеть модно и молодо

Музыкант Александр Малинин счастлив в браке с третьей женой Эммой уже не одно десятилетие. Бизнес-леди всегда выглядела молодо и модно, поклонницы то и дело пытались выведать ее секреты, и красотка не стала делать их них тайну.

Поскольку нас встречают по одежке, то и начать Эмма Малинина решила с гардероба. Она держит руку на пульсе модных веяний, ведь когда ты одет актуально и уместно, это уже половина успеха.

«Мое давнее кредо – в сезон или минимум два раза в году покупать одни модные джинсы, а от старых избавляться. Тенденции в них всегда стремительные. Джинсы – маркер, насколько человек в теме», — подметила бизнесвумен. И добавила: «Обувь и сумки тоже не должны отставать от сегодняшней моды – отдельная тема».

Кроме того, Эмма предпочитает брючные костюмы – это всегда презентабельно, невероятно стильно, а еще и выгодно – пару в любое время можно раскомплектовать с чем-то другим.

А еще она не скупится на белые блузки и считает, что их должно быть много. Но и о трендах не забывает, ведь от сезона к сезону фасоны могут меняться и устаревать.

«Главный мой принцип при выборе одежды:

Никогда не думаю о возрасте и ориентируюсь только на свои ощущения. Если мне идет-комфортно-красиво – беру без вопросов», — отметила Малинина.

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