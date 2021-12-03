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«Эмиграция»: Настя Ивлеева уединилась с Элджеем на Кипре

Бывшие супруги проводят время в компании друг друга на курорте.

«Эмиграция»: Настя Ивлеева уединилась с Элджеем на Кипре
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

На днях Настя Ивлеева показала в своем инстаграме свежее фото Элджея. Много миллионная армия фанатов телеведущей тут же решила, что бывшие супруги снова вместе. И похоже, что их ожидания оправдались. Накануне пара уединилась на Кипре.

На своих страницах в инстаграме Настя и Элджей опубликовали совместные снимки. Они позировали на фоне отеля, где отдыхают.

Настя Ивлеева и Элджей
Настя Ивлеева и Элджей. Скриншот: instagram.com/sayonaraboy

«Эмиграция», — коротко подписал снимок с бывшей женой рэпер.

«Кого только не встретишь не в России», — пошутила в своем посте Настя.

Напомним, о разводе пары стало известно в августе, а расстались они еще в апреле.

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