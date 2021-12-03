«Сейчас очень хорошее время»: Гарик Мартиросян дал советы начинающим комикам

Юморист и телеведущий считает, что у него путь к славе складывался дольше, чем у некоторых комиков нового поколения.

Шоумен Гарик Мартиросян выступал в КВН, стоял у истоков создания популярного сегодня шоу Comedy Club, долгое время являясь не только его руководителем, но артистом. У юмориста появилась целая армия поклонников, многие хотят повторить его успех.

Мартиросян дал совет начинающим комикам в своем микроблоге. Автор множества шуток рекомендует начать двигаться от теории к практике, но не наоборот. «Вам нужно получить знания, которые позволят вам генерировать вовлекающий и вызывающий смех контент», — пишет артист.

Созданные шутки следует отрабатывать на публике: «Комик чувствует результат не только в смехе и в деньгах, а прежде всего в признании зрителей после выступления».

При этом, комик сравнил свой путь до первых зрителей, и он был очень длительным. Сейчас же каждый может быть замечен и услышан, все зависит только от желания.

«Интернет дал возможность людям в любой момент выйти на сцену. Поэтому сейчас очень хорошее время, чтобы найти эти знания и начать их использовать. Когда я начинал свою карьеру, условия были совсем другие», — резюмировал шоумен.

Мартиросян пообещал как-нибудь рассказать о своем собственном пути к славе.

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