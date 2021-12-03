«Психанула красиво!»: Наташа Королева пришла в дикий восторг от алого наряда Ксении Собчак

Телеведущая уверена, что была самой красивой.

Ксения Собчак на гала-ужине журнала Vogue была, как она считает, самой красивой и самой ироничной. На рауте действовал красно-черный дресс-код, и блондинка учла его в своем наряде.

Звезда предстала перед бомондом в красном бархатном платье приталенного силуэта, корсет которого застегивался на крючки.

«Как вам образ? Я русская, со мной коса!», — подписала фото Собчак.

Голову светской львицы, действительно, украсила коса. Тяжелый толстый жгут венчал прическу теледивы, подобно венку, в стиле Юлии Тимошенко.

Певица Наташа Королева пришла в дикий восторг от образа журналистки. И скрывать эмоций не стала. «Вау, Тимошенке икнулось! Ух, Ксения Анатольевна психанула красиво!».

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