«Ух, какая»: Седокова запечатлелась без лифчика, показав во всей красе свои полушария

Анна Седокова любит шокировать своих поклонников откровенными кадрами. На этот раз она показала фото, на котором позировала без нижнего белья. Топ с прорезями подчеркнул все изгибы фигуры артистки.
«Красиво! Огонь! Ух, какая!», — писали пользователи Сети.
Накануне Седокова рассказала фанатам, что не хочет вспоминать тот период, когда она выступала в составе «ВИА Гры». А также посоветовала разведенным женщинам «отстать» от бывших мужей в плане выплаты алиментов.
Напомним, молодой муж Анны Седоковой Янис Тимма уехал в Казань, где подписал контракт с местным «Униксом». Соглашение рассчитано на месяц с возможностью продления.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.