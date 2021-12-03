Стиль в деталях: новая пассия Харламова в черном наряде подчеркнула точеную талию массивным ремнем

Красавица Катерина Ковальчук вышла в свет в элегантном платье, выгодно представившем ее силуэт.

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук этой осенью впервые была представлена в свете как новая избранница Гарика Харламова. Юморист и актриса как раз познакомились на съемках комедии про поручика Рыльского.

Накануне Ковальчук вышла в свет, став гостьей мероприятия от европейского винодельческого дома. Красотка подчеркнула красоту своего стройного силуэта черным вечерним платьем-бюстье с массивным ремнем на талии.

Новая избранница юмориста продемонстрировала еще и знание секретов стиля. Ведь акцент в виде массивной пряжки делает фигуру хрупкой, а стан – визуально тоньше.

Кстати, это давно излюбленный прием Аллы Пугачевой. Примадонна не раз акцентировала талию, делая ее визуально стройнее, при помощи разноформатных ремней, надевая их на платья или с брюками.

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