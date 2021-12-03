Заигралась: Клава Кока в платье с экстремальным декольте не уследила за пышными прелестями

25-летняя звезда Интернета и эстрады Клава Кока все чаще выбирает пикантные наряды. Красотка обладает стройной фигурой с рельефными прелестями, которые не остались незамеченными для сильной половины поклонников, и девушка дебютировала в рейтинге журнала Maxim самых сексуальных женщин страны.

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Для своих соцсетей Клава Кока всегда снимает яркий и оригинальный контент. И одно другому не мешает – демонстрирует себя во всей красе. Позируя для очередного ролика в TikTok, красотка Клава в красном платье с открытыми плечами так заигралась, что ее декольте едва не съехало до талии.

Вовремя поймав декольте, Клава Кока все-таки сверкнула пышной грудью, на которой еще виднеются следы от купальника – звезда отдыхала в Дубае с Егором Кридом. Девушка поспешила убежать из кадра, чтобы привести себя в порядок. Но видео все равно опубликовала.

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