Со шнурками между ног: Рудова запечатлелась в микрошортиках и тонком лифе без бретелек

Звезда экранов Наталья Рудова за нынешнюю осень смогла похудеть на 8 килограммов. В этот период ее талия и бедра также уменьшились на восемь сантиметров. И хотя до сезона отпусков еще далеко, Рудова старается найти повод, чтобы похвастаться своей новой фигурой.

На сейчас раз красотка решила устроить общение с подписчиками в Instagram, которых у нее уже более четырех миллионов. И к диалогу красотка пригласила фолловеров весьма пикантным способом – опубликовала свое фото в тонком лифе без бретелек и микрошортиках.

Красное белье красиво подчеркнуло новую фигуру Натальи Рудовой. Шнурочки актриса на шортиках не стала затягивать, чем еще больше акцентировала свою похудевшую талию. При этом завязки остались висеть между ног. Наталья позировала себе в зеркало и разместила селфи в stories.

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