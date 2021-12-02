Высокая мода: Рудковская в пышном платье Chanel со шлейфом предстала на гала-ужине Vogue

Яна Рудковская уже много лет занимается продюсированием. Она зарекомендовала себя, как сильная женщина. Яна стала главной поддержкой и опорой Евгения Плющенко.

Влюбленные растят двоих сыновей. Несмотря на свою занятость, светская львица продолжает проводить время не только дома. Почти каждый вечер она выходит в свет. При этом блондинке нравится демонстрировать роскошные люксовые наряды.

2 декабря в Москве состоялся гала-ужин Vogue. Дресс-кодом вечера был красный цвет. Примечательно, что почти всего его соблюли. Рудковская все равно смогла выделиться.

Она появилась на мероприятии в пышном алом платье-бюстье Chanel со шлейфом. бант украшал ее талию сзади. Жена Плющенко дополнила наряд сумкой Dior и черными туфельками. Она устроила дефиле перед трапезой.

«Lady in red …Gala dinner! Высокая мода», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Яна. Многие стали адресовать ей комплименты. В 46 лет она продолжает удивлять публику. «Очень красивое платье, длина отличная», «Как много красного», «Вау, так много красного цвета», «Очень эффектный наряд», «Какая вы роскошная», «Рудковская — это всегда шик», «Хочется увидеть наряд со всех сторон», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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