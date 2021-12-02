Леди в черном: Орбакайте в жакете со стразами и брюками в пол появилась на премии «Виктория»

Певица вернулась в Москву и оказалась на светском мероприятии. Она выбрала монохромный образ для ковровой дорожки.

Кристина Орбакайте в этом году отпраздновала 50-летие. Обычно она месяцами живет в США, но в этом году певица с семьей приехала в Москву. Она снялась в фильме с Гошей Куценко и новом сезоне сериала «Тест на беременность».

Артистка также часто выходит в свет с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Но недавно на пару дней она съездила в Надым, где выступила для публики.

А 2 декабря в Москве состоялось несколько светских раутов. Орбакайте на этот раз появилась на премии «Виктория». Для ковровой дорожки она выбрала наряд в стиле total black.

Певица позировала в черном костюме с приталенным жакетом, лацканы которого были украшены стразами. А брюки клеш в пол визуально вытягивали силуэт. Такие брюки хвалила Эвелина Хромченко. Лук дополнили черные лодочки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина. Многие адресовали ей комплименты. «Королева стиля», «Ну вы всегда очень элегантны», «Какая вы цветущая», «Просто красотка», «Кристина, вы такая стройная», «Очень эффектный жакет», «Вытянутая как струнка», «Вам так идут костюмы, как и маме», «Блондинка в эфире! Что за вечер», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Отметим, что также на премию пришли: Лариса Долина, Анна Калашникова, Зара, Филипп Киркоров.

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