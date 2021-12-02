«Я слушаю твой голос и всегда спокойна за тебя»: директор Бориса Моисеева — о теплых отношениях артиста с Аллой Пугачевой

Корреспондент сайта Teleprogramma.pro связался с представителем Бориса Моисеева Сергеем Горохом, чтобы узнать о здоровье и быте популярного артиста. Директор Моисеева поделился известными ему подробностями из жизни Бориса Михайловича.
68-летний артист не собирается возвращаться на сцену. Время для работы в распорядке дня оставил совсем не много, больше занимается своим здоровьем.
«С Борисом Михайловичем все в порядке. Он называет себя заслуженным пенсионером России. Печалит его только, когда пишут всякие небылицы: то он распродает имущество, то ему нечего есть, то он вообще умер и все остальное. Это его крайне расстраивает», — поделился переживаниями артиста Сергей Горох.
Борис Моисеев поддерживает общение со звездными коллегами. Постоянно «на проводе» давний друг артиста — Алла Пугачева. Примадонна старается помогать и присылает артисту подарки.
«Он всегда на связи с Аллой Борисовной Пугачевой по телефону. Она ему недавно передавала корзину фруктов… 20 котлет передала ему! Говорит, что сама готовила. У них эта традиция с молодости идет про котлеты и кисель. И дала даже деньги, которые Боря отказывался брать, но все-таки она настояла, сказала, что не помешают. Они каждый месяц созваниваются. Она говорит: «Я слушаю твой голос и всегда спокойна за тебя», — откровенно рассказал представитель Бориса Михайловича.
Что касается денег, Сергей Горох уверяет, что с финансами у артиста все прекрасно. Ежемесячно он получает положенную пенсию, прибавку от Собянина и поддержку от фонда Нелли Кобзон. Насчет конкретных сумм Сергей ответил категорично.
«Сумму не буду подтверждать. Я не заглядываю в кошелек Бориса Михайловича. Ему абсолютно всего хватает».
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