«Устаревший фасон»: Устинья Малинина прогадала с пальто в стиле Color Block

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери Александра Малинина появилась фотография Устиньи Малиной в новом образе на прогулке в Лондоне. Примечательно, что модный эксперт посоветовал немного изменить аутфит знаменитости.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Никита Карстен оценил свежий образ Устиньи Малиной с меховыми элементами и яркими аксессуарами.

«Мне кажется, что здесь перебор с украшениями. И часы, и браслет, и как они к образу подходят, не очень мне понятно. Плюс устаревший фасон вот такого пальто», – подчеркнул Карстен.

«Капюшон с воротником в стиле Color Block устарел. Неактуальности добавляют не только вставки из меха, но и длина рукава. Кстати, сейчас весь мир отказывается от натурального меха, поэтому лучше бы здесь был какой-нибудь искусственный, пушистый мех», – отметил стилист.

Также эксперт обратил внимание на аксессуары. Сумку и кепку стилист предложил Малининой заменить.

«Девушка милая. Просто нужно поработать над трендами и над тем, что сегодня в моде», – добавил Карстен.

Напомним, ранее Устинья Малинина вошла в финал конкурса Kathleen Ferrier Junior. Будущая оперная певица обучается музыке в Лондоне. Там же наследница Александра Малинина сама преподает вокал.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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