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«Сладкая булочка»: Юлия Ковальчук показала, как изменилась ее фигура

Артистка призналась, что ее стройная фигура – это тяжкий труд.

«Сладкая булочка»: Юлия Ковальчук показала, как изменилась ее фигура
Юлия Ковальчук. Фото: globallookpress.ru

Юлия Ковальчук показала, как менялась ее фигура с 16 лет, когда она только начинала свой творческий путь. Певица призналась поклонникам, что ее стройная фигура — это далеко не хорошие гены, а годы тренировок и правильного питания.

Фото Юлии Ковальчук
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

«Если вам интересно посмотреть, какой я была в 16 и как я начинала танцевать и петь, листай карусель. И, кстати, я была такая «сладкая булочка» — это, к слову, о том, что хорошая форма — это не генетика. Да, это всежизненный труд», — смеется над собой Ковальчук в Instagram.

Артистка не стесняется своих форм с начала карьеры. Однако она даже с лишним весом выглядит весьма стройной.

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