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«Пожалуйста, живите еще долго»: Юрий Гальцев поделился фото Нины Усатовой

Коллеги участвуют вместе в новом проекте.

«Пожалуйста, живите еще долго»: Юрий Гальцев поделился фото Нины Усатовой

Юрий Гальцев опубликовал в своем микроблоге фото в копании коллег по новому проекту. Кроме Андрея Носкова и Софьи Юрко, легенда отечественного телевидения — Нина Усатова.

Фото Нины Усатовой, Софьи Юрко, Юрия Гальцева, Андрея Носкова
Нина Усатова, Софья Юрко, Юрий Гальцев, Андрей Носков. Фото: instagram.com/galtsev_yuriy

«С первым днем зимы… Снимаем. Живем», — подписал фото Гальцев в своем Instagram.

Нина Усатова в октябре отметила свое 70-летие.  Актриса продолжает участвовать в спектаклях и сниматься в кино. Поклонники пожелали крепкого здоровья Усатовой и творческих успехов.

«Нина Усатова — легенда советского и российского кино… Факт», «Пожалуйста, живите еще долго, талантливые актеры, светлые люди…», «Нина Усатова, обожаю ее… Она не играет, она живет», «Живите! И снимайте, мы только рады будем!», «Усатова, это же жила золотая, неиссякаемая! Каких только она не показывала женщин! И настоящих ведьм, и ангелов во плоти! И дай ей Бог здоровья и долгие лета!» — оставили комментарии поклонники артистов.

За последний месяц публика потеряла очень много легендарных артистов: Валерия Гаркалина, Нину Русланову, Александра Градского. Артисты не смогли справиться с последствиями коронавирусной инфекции.

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Андрей НосковНина УсатоваНина Усатова последние новостиЮрий Гальцев