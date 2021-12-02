«Взяв в руки палки»: Ирина Слуцкая рассказала, как улучшает свое настроение

Олимпийский призер по фигурному катанию занимается северной ходьбой в любое время года.

Телеведущая Ирина Слуцкая после завершения спортивной карьеры не забывает про физические упражнения. Знаменитость выбирает северную, или скандинавскую ходьбу.

Слуцкая рассказала в своем микроблоге о преимуществах данного вида спорта.

«Я выбираю быть в хорошей физической форме в любое время года. Знакомство с северной ходьбой для меня началось в 2014 году. Однажды, взяв в руки палки, я влюбилась в них на всю жизнь», — призналась Слуцкая.

Ирина показала, как занимается с палками. Слуцкой полюбила северную ходьбу за ее доступность. Заниматься с палками можно в любое время года. И для этого не требуется быть прирожденным спортсменом.

«При ходьбе повышается настроение и уходит депрессия. Развивается гибкость тела и укрепляются практически все мышцы. Нормализуется давление и активное функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной системы. И самое главное — снижается нагрузка на коленный и тазобедренный суставы и на спину. Занятия проходят на свежем воздухе в любое время года», – заявила Ирина Слуцкая.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.