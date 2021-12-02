Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться контракта со Spotify на миллионы долларов

Герцог и герцогиня Сассекские не соблюли все условия договора.

Меган Маркл и принц Гарри подорвали доверие стриминговой площадки Spotify. Теперь знаменитости могут потерять 25 миллионов долларов.

Напомним, в прошлом году звездная чета заключила договор со Spotify. Герцог и герцогиня Сассекские должны были выпустить множество подкастов. Однако пара ограничилась лишь несколькими записями продолжительностью 35 минут.

Также принц Гарри и Меган Маркл отложили шоу со своим участием, которое также должно было выйти при поддержке Spotify.

По данным The Sun, стриминговая площадка потратила на звездную чету более 650 тысяч долларов за минуту. Теперь же Spotify грозится расторгнуть контракт с Меган Маркл и принцем Гарри, если пара не уложится в срок с обещанными материалами.

«Spotify были счастливы, когда подписали контракт с парой, но отсутствие контента озадачило их. Тем более, что у них, похоже, нет проблем с созданием контента для других платформ», – отмечает зарубежное СМИ.

Сообщается, что в начале следующего года герцог и герцогиня Сассекские смогут предоставить новые подкасты.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.